Nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 14:45, i militari della stazione di Ottana sono intervenuti sulla S.P. 17 nei pressi di Bolotana, dove si era verificato un incidente stradale.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti una Citroen Berlingo che per cause in corso d’accertamento è andata a scontrarsi con il Guardrail per poi ribaltarsi sulla carreggiata senza per fortuna coinvolgere altri mezzi.

La conducente, una studentessa di Gavoi, è stata trasportata presso l’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti, ma non verserebbe in pericolo di vita.

Commenti

comments