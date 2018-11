L’assessore di Cagliari Marcialis stasera alle ore 21 sarà in onda a Videolina sport per presentare le iniziative. All’iniziativa hanno partecipato anche le Pink Karalis e la Asd Karalis Ginnastica Ritmica con una rappresentanza delle sue ginnaste e mamme. “ Non solo Sport, anche e soprattutto sensibilizzazione alle tematiche di genere e ai valori che caratterizzano la formazione del senso civico” è il commento in una nota Facebook dell’associazione.