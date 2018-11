ARZACHENA 1 – PRO VERCELLI 3

Al termine della sfida contro la Pro Vercelli, in sala stampa si sono presentati il vice allenatore Marco Fresi e il difensore Davide Moi per rispondere alle domande dei cronisti presenti.

Marco Fresi: “Oggi è andata male. Siamo andati sotto nel primo tempo e siamo stati bravi a reagire pareggiando subito contro una squadra forte come la Pro Vercelli. Nella ripresa è venuta meno quella applicazione che non deve mai mancare e abbiamo preso tre gol su palla inattiva. La Pro Vercelli si è rivelata una squadra molto cinica, noi volevamo la vittoria ma non ci siamo riusciti. Tra pochi giorni si torna in campo e non abbiamo alternative: dobbiamo vincere“.

Davide Moi: “Ci assumiamo le responsabilità di questa sconfitta. Sui calci piazzati non siamo stati attenti e questo è stato palese. In questi momenti di difficoltà i grandi devono tirare fuori qualcosa in più e trascinare il gruppo. Vogliamo ricominciare a lavorare sodo alzando decisamente la soglia dell’attenzione. Siamo una squadra da battaglia e siamo stati costruiti con l’obiettivo della salvezza. Si torna in campo mercoledì e abbiamo la possibilità di riscattarci subito”.

IL TABELLINO:

ARZACHENA: Pini; Busatto, Moi, Baldan; Arboleda (73′ Pandolfi), Bonacquisti (49′ La Rosa), Casini (83′ Porcheddu), Nuvoli (73′ Loi), Trillò; Ruzzittu, Sanna (83′ Gatto A.).

A disposizione: Carta, Corinti, Bruni, Benedini, Onofri, Taufer, Manca.

All. Sig. Marco Fresi (squalificato Giorico)

PRO VERCELLI: Nobile; Berra, Tedeschi, Crescenzi; Azzi (85′ Milesi), Schiavon, Germano, Bellemo, Mammarella; Comi (36′ Morra), Gatto L. (71′ Gatto M.).

A disposizione: Moschin, Sangiorgi, Mal, Grillo P., Grillo A., Iezzi, Foglia, De Marino, Gerbi.

All. Sig. Vito Grieco

MARCATORI: 32′ Comi (P), 42′ Sanna (A), 56′ Gatto L. (P), 58′ Tedeschi (P)

AMMONITI: Moi (A), Bonacquisti (A), La Rosa (A), Nuvoli (A), Trillò (A), Mammarella (P), Porcheddu (A)

ESPULSI: /

RECUPERO: 2′ p.t. – 4′ s.t.

ARBITRO: MONALDI Marco sez. Macerata

ASSISTENTE 1: VETTOREL Veronica sez. Latina

ASSISTENTE 2: CONTI Alfio di Acireale

