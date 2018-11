Una fake news diffusa ieri per scherzo su Fb ha rischiato di compromettere gli sforzi del sindaco di Sassari, Nicola Sanna, per sensibilizzare la popolazione in vista dell’allerta arancione diffusa ieri dalla protezione civile regionale.

Il primo cittadino ha firmato un’ordinanza per tenere le scuole chiuse nella giornata di oggi, così come ha fatto il collega di Alghero, Mario Bruno, e ne ha dato comunicazione anche sulla sua pagina Facebook.

Ma poco dopo qualcuno ha postato – per tre volte – una presunta ‘smentita ufficiale’ della chiusura delle scuole che sembrava essere stata scritta dallo stesso sindaco: nel falso post si faceva riferimento a un fantomatico attacco informatico col quale sarebbe stata hackerata la pagina Fb del primo cittadino.

Fonte: Agi

