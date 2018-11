Cinque candidati per la carica di presidente della Regione alle primarie nazionali sarde, la consultazione online ideata dal Partito dei sardi. Oltre al suo segretario, Paolo Maninchedda, per le elezioni che si terranno dal 6 al 16 dicembre correranno Gian Paolo Casula, Matteo Murgia, Giovanni Panunzio e Antonio Sardu.

Il primo ha 58 anni e insegna inglese all’istituto Asproni-Fermi di Iglesias. In passato ha lavorato nelle università di San Paolo del Brasile, di Aarhus in Danimarca, e di Londra. Matteo Murgia, 40 anni, è un ingegnere libero professionista e da sempre impegnatol mondo della sinistra. Panunzio, 61 anni, è nato a Senigallia nelle Marche ma vive da lungo tempo in Sardegna, dove è il direttore dell’Osservatorio antiplagio e docente di religione. Infine Antonio Sardu, imprenditore, presidente della cooperativa Cento e manager del centro commerciale “Corte del Sole”.

È stato consigliere comunale del Pci a Cagliari negli anni Ottanta. Inoltre è stato consigliere regionale nelle fila del Partito democratico della sinistra (Pds) nella 10/a legislatura.

