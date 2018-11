La battaglia per la quattro corsie Sassari – Alghero accende anche la polemica politica, con lo scontro fra forze di maggioranza e opposizione: il centrodestra in Consiglio comunale accusa il sindaco Mario Bruno e la sua coalizione di protagonismo e di avere attivato il presidio “in totale silenzio”, come sostengono i consiglieri comunali Piras, Salaris, Camerada, Pirisi, Pais, Pulina, Marino e Oggiano.

“Mai in riunione si è parlato di presidi o manifestazioni, le quali potevano essere eventualmente anche concordate e condivise – continuano, criticando l’iniziativa senza la condivisione del Consiglio – in fase di redazione della risoluzione si è proprio eliminata la possibilità del referendum”. In difesa del sindaco si pronunciano i consiglieri di maggioranza, che replicano: “Nessuna mancanza di attenzione o prevaricazione delle legittime posizioni dei singoli consiglieri, tutt’altro. Si tratta di un presidio senza bandiere politiche a cui tutti coloro che hanno a cuore il completamento del collegamento a 4 corsie sono invitati a partecipare”.

Intano per domani mattina la coalizione di centrodestra e sardista ha convocato un incontro pubblico alle 10,30 a Porta Terra, “per affrontare nel dettaglio gli impedimenti che stanno mettendo a repentaglio la realizzazione dell’ultimo lotto della 4 corsie Alghero-Sassari e fare chiarezza su questo indecoroso stop”.

