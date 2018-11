I Metallica hanno donato la somma di 100.000 dollari alla All Within My Hands, fondazione che poi ha trasferito 50.000 dollari a testa a due altre fondazioni, denominate North Valley Community Foundation e the Los Angeles Fire Department Foundation, che stanno prestando soccorso e assistenza alle persone colpite dall’incendio che da giorni devasta la California.

