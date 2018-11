“L’inquadramento dei dipendenti nel comparto unico di contrattazione regionale consentirà a Forestas di svolgere appieno le proprie funzioni, le stesse che le sono state affidate quando è stata istituita l’Agenzia”.

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, intervenendo a Nuoro all’inaugurazione dell’anno forestale 2018-2019. Al convegno “Foreste e turismi” organizzato nella sede della Camera di Commercio, il massimo rappresentante dell’Assemblea sarda ha ricordato che “l’Isola ha uno degli indici di boschività più elevati di Italia e tra i primi in Europa con un milione e 250 mila ettari di foreste, quasi la metà dell’intero patrimonio nazionale, un patrimonio unico ed inestimabile da tutelare e valorizzare”.

Sul fronte turismo, Ganau ha sottolineato l’importanza della nuova legge in materia, soprattutto per quanto riguarda la costituzione della rete escursionistica regionale: “Mille chilometri di sentieri la cui gestione è affidata dalla legge sul turismo proprio all’agenzia Forestas, e che rappresentano lo strumento più adatto per connettere le zone interne con le zone costiere con l’obiettivo di valorizzare il nostro patrimonio anche in chiave turistica, attraverso la realizzazione di percorsi per il trekking, mountain bike e a cavallo, il cosiddetto ‘turismo a movimento lento'”.

