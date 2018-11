Videoludica è il primo festival dedicato al gioco e al videogioco della Sardegna​, un evento che nasce per diventare sin dalla sua prima edizione il punto di riferimento per tutti i giocatori dell’Isola.

Ideato e organizzato dall’​associazione culturale Mondi Sospesi​, la stessa che ha dato vita al ​Giocomix​ – il più importante festival del gioco e del fumetto della Sardegna – Videoludica presenta al pubblico tre grandi saloni con ​centinaia di postazioni per giocatori​, decine di tornei e incontri tematici, personalità ludiche e tanti momenti di crescita e confronto. Nel grande centro congressi dell’Hotel Setar migliaia di appassionati avranno modo di provare le novità relative ai ​giochi da tavolo​, i ​videogiochi​ di ultima generazione e le più moderne tecnologie sulla realtà virtuale​ grazie a decine di stand, per una mostra mercato​ straordinaria!

Dieci ore al giorno di puro divertimento!

Tra gli ospiti di questa prima edizione i gamer e youtuber ​Velox, ​seguito da quasi mezzo milione di appassionati, e ​Dadobax, ​apprezzato opinionista del settore. Altro ospite di punta è il game designer ​Emiliano Sciarra​, autore del gioco di carte ​Bang!​ che ha venduto oltre un milione di copie​ nel mondo. Tanti altri gli ospiti presenti al festival tra caster, gamer,​ youtuber e game designer.

Una grande area sarà dedicata al ​pc gaming​ e agli ​eSport.​ Nata dalla collaborazione di tantissime realtà locali, tra punti vendita e associazioni, grazie al supporto di importanti marchi internazionali leader nel settore, tra cui MSI e Razer, l’area promette di regalare ai visitatori e agli appassionati un’esperienza unica ed emozionante.

Imperdibile per tutti gli appassionati l’area ​Nintendo®​ coordinata da Pokémon Millenium ricca di eventi e tornei dei più famosi giochi per le console della grande N. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati al gioco di carte dei Pokémon.

Una ​mostra ludica​ a tema ​Star Wars®​ ripercorrerà dal 1977 a oggi la storia di una delle saghe più famose del mondo; un viaggio che inizierà con il Commodore 64 per arrivare alle più moderne tecnologie d’intrattenimento. Alcuni pregiati pezzi sono stati esposti al WOW.

Spazio Fumetto di Milano nel 2016, riscuotendo tra gli appassionati del genere un grandissimo successo. La mostra presenterà quattro postazioni ludiche sempre attive dove poter scoprire i giochi del momento, come X-WING e Assalto Imperiale, e divertirsi con i celebri videogiochi marchiati Lucasart®! Un’area imperdibile per tutti gli appassionati!

Gli amanti dei ​giochi da tavolo​, giochi di miniature, giochi di carte e ​giochi di ruolo rimarranno entusiasti dagli spazi che troveranno a Videoludica. Tantissimi tavoli da gioco li attendono per provare le ultime novità e scoprire nuovi giochi adatti ai propri gusti.

Sarà presente anche una grande area ​LEGO®​ con i suoi mattoncini coi quali giocare, partecipare a gare di abilità e creatività per tutte le età con tanti premi e momenti di divertimento.

A Videoludica trova spazio anche il gioco intelligente con una specifica zona dedicata ai rompicapo​. Siete pronti a spremere le meningi?

Tanti i tornei in lista, dedicati a chi vuole mettersi alla prova o solo divertirsi: Tekken 7, Call of Duty, League of Legends, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, FIFA 19, Fortnite, Hearthstone, Gwent, Street Fighter, Tetris e tanti altri. Gli iscritti sono già centinaia!

E per chiudere un ampio spazio sarà dedicato al ​retrogaming​, oramai una vera e propria mania che sta coinvolgendo anche i giocatori più giovani. Sarà possibile giocare con vecchie console, moderni adattamenti e cabinati.

A Videoludica saranno protagonisti anche i ​cosplayer​ che sia sabato che domenica saliranno sul palco alle ore 16:30. E per la prima volta in un evento di questa tipologia sarà presente uno studio fotografico professionale a disposizione per scattatore fotografie splendide ai tuoi personaggi preferiti.

Questa prima edizione di Videoludica sarà ​la più grande sala giochi mai allestita in Sardegna!

