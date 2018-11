Entro febbraio sarà completato il piano di gestione di Su Nuraxi a Barumini, documento di programmazione voluto dall’Unesco per garantire il sito – attraverso azioni di conservazione, valorizzazione e promozione – per le generazioni future. L’annuncio arriva dall’assessore regionale dei Beni Culturali Giuseppe Dessena. Per la redazione del piano è stato necessario effettuare incontri e sopralluoghi.

Barumini, ma non solo: Gesturi, Genuri, Tuili, Las Plassas, Setzu e Villanovafranca, tra il 2005 e il 2007, avevano firmato protocolli d’intesa. Nel documento sono indicate le strategie per lo sviluppo del territorio e tutte le azioni utili per far conoscere, tutelare e valorizzare il sito Unesco. “Nel confronto con gli amministratori locali, i responsabili regionali e nazionali del bene Unesco – ha spiegato Dessena – è stata sottolineata l’importanza di procedere uniti per programmare il futuro con uno sguardo che sappia integrare le diverse eccellenze nei Comuni limitrofi a ‘Su Nuraxi'”. Ma anche utilizzare questa condivisione per il rilancio di un metodo partecipativo di lavoro”.

Un piano strategico. “È uno strumento – ha precisato l’assessore – concreto per intercettare altre forme di programmazione e progettazione integrata territoriale a cui sono legate forme di finanziamento regionali, nazionali ed europee. Sarà un piano dalle geometrie variabili, che potrà comprendere, in funzione delle progettualità e delle linee d’azione che verranno definite, attori e territori a prescindere dai perimetri amministrativi”.

