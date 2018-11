Il governo tedesco ha sospeso le forniture di armi all’Arabia Saudita, in risposta all’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi presso il consolato saudita di Istanbul. Lo ha dichiarato oggi un portavoce del ministero dell’economia e dell’energia tedesco.

“Stiamo facendo pressione sui titolari delle licenze individuali valide, con il risultato che attualmente non avvengono esportazioni dalla Germania all’Arabia Saudita”, ha detto il portavoce.

Lunedì, il ministro degli esteri tedesco, Heiko Maas, ha dichiarato a Bruxelles che la Germania ha chiuso l’ingresso nella zona Schengen ai 18 cittadini sauditi, sospettati di essere coinvolti nell’assassinio di Khashoggi.

In precedenza, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha affermato che la Germania sospenderà le esportazioni di armi in Arabia Saudita, fino a quando le indagini non faranno chiarezza sulla brutale uccisione del giornalista dissidente.

FONTE: Sputnik Italia

