Il Popolo della Famiglia Sardegna lancia l’allarme e denuncia: “I dati appena

diramati dall’Istat confermano un ulteriore crollo delle nascite anche sul nostro

territorio, nel primo semestre del 2018 complessivamente pari al 3,49% rispetto allo

stesso periodo dell’anno scorso, che già aveva fatto segnare un record storico

negativo”.

Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia ha commentato: “I

dati ISTAT confermano che la prima tragica emergenza del nostro Paese si chiama

denatalità. Il governo gialloverde non ha posto in essere alcuna politica a favore della

famiglia e delle nuove nascite, dando soldi a tutti, persino agli evasori fiscali, ma non

alle mamme e ai papà. Il Popolo della Famiglia ha depositato in Cassazione un ddl di

iniziativa popolare che è l’unica soluzione possibile per fermare questa tragedia che

travolgerà le colonne del welfare del nostro Paese: si chiama reddito di maternità,

costa un decimo del reddito di cittadinanza e punta sulla figura femminile materna

che, se vorrà dedicarsi alla famiglia, otterrà 96mila euro per i primi otto anni di vita

dei propri figli. Ora è tempo di politiche strutturali, non di mancette e bonus bebè che

si è dimostrato che non funzionano”.

Il Popolo della Famiglia Sardegna avvierà la raccolta firme per il reddito di maternità

con banchetti e gazebo sul territorio a partire dal 28 novembre.

