A Sanluri i militari della locale stazione, unitamente a quelli del Radiomobile, sono intervenuti in via De Amicis dove, poco prima, a seguito del malfunzionamento di una stufa a gas alimentata da una bombola, quest’ultima è stata avvolta dalle fiamme ed è deflagrata poco dopo.

Fortunatamente l’esplosione, udita in buona parte dell’abitato del paese, non ha causato danni. Il proprietario dell’abitazione infatti, nonostante i suoi 90 anni, ha avuto la prontezza di portare la bombola all’esterno dell’edificio, procurandosi fortunatamente solo un’ustione non grave alla mano destra. Sul posto anche i vigili del fuoco di Sanluri e il 118.

