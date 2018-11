Venticinque milioni destinati ad efficientamento energetico e bonus ristrutturazioni, 15 a detrazioni fiscali per figli a carico, bonus asili e trasporti pubblici gratis per gli studenti.

Ecco come saranno divisi i quaranta milioni di euro del “pacchetto famiglia” lasciati a disposizione del Consiglio regionale sulla base degli emendamenti alla Finanziaria 2019. La scadenza per la presentazione delle proposte di modifica era fissata per oggi alle 12.

Sono circa duecento in tutto, un centinaio quelli della maggioranza e una decina relativi al “pacchetto famiglia”. Domani in commissione Bilancio comincerà la fase di ‘setaccio’ prima dell’approdo in Aula della Manovra, previsto per il 4 dicembre prossimo.

