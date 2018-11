“Sono a disposizione dei cittadini per le prossime comunali, per proseguire un cammino in continuità con il lavoro portato avanti con amici, attivisti e portavoce per ricostruire una città trascurata e abbandonata a se stessa dalle precedenti amministrazioni, che hanno pensato troppo agli interessi di pochi e poco a quelli della collettività”.

Con questo annuncio su Facebook il capogruppo del M5S nel consiglio comunale di Sassari, Maurilio Murru fa sapere che non parteciperà alle regionarie per individuare il candidato governatore. Dato tra i più probabili sostituti di Mario Puddu, Murru declina l’invito e annuncia di volersi ricandidare a maggio per correre come aspirante sindaco di Sassari, come nel 2014. “Un portavoce del M5S è una persona prestata a tempo determinato alla politica e tengo ferma la mia idea di portare a termine il percorso partito da Sassari e che terminerà a Sassari”, spiega Murru.

“Ringrazio le tantissime persone che da tutta la Sardegna mi hanno spronato ad accogliere quest’opportunità e ringrazio i tantissimi concittadini che invece mi hanno chiesto di provare a dare una scossa a Sassari – continua – mi metterò a disposizione per le prossime comunali”.

