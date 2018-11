“Pretendiamo l’intesa e oggi abbiamo qualche motivo in più per pensare che possa essere raggiunta”. Lo ha dichiarato l’assessore al Bilancio della Regione Raffaele Paci, dopo il vertice al ministero degli Affari regionali sulla partita degli accantonamenti.

“Tenerli a tempo indeterminato, con una decisione unilaterale, significa modificare lo Statuto della Sardegna e non lo possono fare – ha chiarito – per questo noi manteniamo con forza la nostra posizione”. E cioè, affermare “la necessità di arrivare, per i prossimi anni, a un’intesa sui tempi di durata degli accantonamenti e sulla cifra da pagare”.

Questa, ha sottolineato l’assessore, “è l’unica strada per ottenere risultati duraturi e concreti: il contenzioso, i ricorsi, non finiscono con le sentenze della Corte, perché i giudici stessi scrivono che per applicarle è indispensabile l’intesa politica”.

