Aria di trasloco per i 40 pazienti ricoverati al Policlinico Sassarese. Mentre stamattina a Cagliari si teneva un vertice all’assessorato alla Sanità fra Andrea Rusconi, direttore amministrativo di Habilita, e l’assessore, Luigi Arru, a Sassari la dirigenza del Policlinico era alle prese con una comunicazione arrivata dal direttore generale dell’assessorato, Giuseppe Maria Sechi, con cui si ricorda alla casa di cura sassarese di non essere più accreditata e quindi di non poter svolgere i servizi in convenzione con la Regione.

Allo stesso tempo il documento invita il Policlinco, l’Ats, e l’Aou di Sassari, a trovare tutte le soluzioni necessarie per garantire l’assistenza sanitaria ai pazienti ricoverati nella struttura di viale Italia. Il vertice di Cagliari si è concluso con un nulla di fatto: non hanno partecipato i dirigenti e funzionari dell’assessorato quindi il confronto è stato del tutto interlocutorio. Così è stato convocato un altro incontro entro questa settimana per entrare nei dettagli procedurali.

I rappresentanti del Gruppo Rusconi hanno parlato con l’assessore del progetto di recupero dell’ospedale privato di Sassari e hanno chiesto chiarimenti sui passaggi amministrativi necessari affinché come nuovo imprenditore possa concludere il contratto d’affitto del Policlinico e ottenere dalla Regione l’accreditamento necessario per continuare l’attività sanitaria.

