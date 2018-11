Un uomo è stato travolto e ucciso da un Boeing 737 dell’Aeroflot in fase di decollo all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, il principale scalo della capitale russa. L’incidente è avvenuto il 20 novembre alle ore 20:20.

L’uomo è stato identificato come Albert Yepremyan, 25enne armeno espulso dalla Spagna e in viaggio verso Yerevan. Lo riporta Interfax. Stando alle prime ricostruzioni, invece di salire sull’autobus di collegamento tra il gate e l’aereo si è avventurato per l’aeroporto, già immerso nell’oscurità. Secondo alcune indiscrezioni il 25enne è stato investito dal montante del carrello d’atterraggio di un aereo diretto ad Atene.

I piloti hanno percepito l’urto ma sulle prime hanno pensato di aver investito un animale e poiché gli strumenti non indicavano danni al velivolo hanno deciso di proseguire. I controlli di rito hanno però rivelato la macabra verità. Per determinare l’identità del defunto verrà analizzato il DNA La pista è stata dunque chiusa per permettere le rilevazioni e alcuni voli hanno patito ritardi.

Commenti

comments