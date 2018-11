Arrivano 200 mila euro per attenuare scongiurare l’isolamento dei comuni di Oliena e Dorgali dopo il crollo del ponte di Oloè, sulla provinciale Oliena-Dorgali, in cui morì il poliziotto Luca Tanzi durante il ciclone Cleopatra del novembre 2013, e di quello romano di Pappaloppe, recentemente chiuso per motivi di sicurezza.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore dei Lavori Pubblici Edoardo Balzarini, ha deliberato di stanziare le risorse per interventi urgenti che risolvano la questione dell’attraversamento del fiume Cedrino. Una somma che è destinata al Comune di Oliena che dovrà programmare le opere da realizzare.

“Una situazione grave che abbiamo deciso di affrontare programmando la somma destinata in variazione di bilancio alla realizzazione di opere tese a risolvere situazioni di pregiudizio della pubblica incolumità e di isolamento derivanti dall’assenza di adeguate infrastrutture di collegamento – spiega Balzarini – In questo caso abbiamo due comunità, quella di Oliena e quella di Dorgali, che da tempo subiscono un pesante isolamento a causa del crollo del ponte di Oloè e della sua interdizione decisa dalla Procura di Nuoro, peggiorato dalla recente chiusura del ponte di Pappaloppe, anche questa avvenuta per motivi di sicurezza”.

