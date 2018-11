“La revoca sembra una rappresaglia della Giunta in quella che sembra sempre di più una guerra verso l’associazione”. Così Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia, commenta l’annuncio dell’assessore alla Sanità riguardo alla possibile revoca della convenzione Regione-AIAS.

“Non sfugge – osserva Cappellacci- che il ‘missile’ sia partito subito dopo la sentenza che ha ribadito i crediti dell’associazione verso la pubblica amministrazione. Sfugge invece come si intenda azzerare unilateralmente l’intera vicenda e pensare in un solo mese di offrire cure adeguate ai pazienti, di garantire l’occupazione e di rispettare i diritti dell’ente, messi nero su bianco dai giudici nelle sentenze che sono arrivate fino ad oggi. Simili annunci confermano un atteggiamento prevenuto di una Giunta che ignora il diritto e passa alle vie di fatto, accendendo un conflitto dannoso per i pazienti, per i lavoratori, per l’associazione e che rischia di esporre la stessa Regione ad ulteriori conseguenze. Poiché la materia è delicata e sono in gioco oltre che diritti di credito dell’ente soprattutto il diritto alla salute e il diritto al lavoro di centinaia di persone, consigliamo di fermare questa guerra, di prendere un bel respiro e di pensare alle soluzioni, non a distruggere tutto”.

