Ancora contestazioni a Nuoro per Matteo Salvini. Un capannello di manifestanti è sbucato da via Manzoni, nella parte antistante la piazza dove era atteso il passaggio del corteo di auto, con il ministro a bordo, diretto in Ogliastra per l’inaugurazione della nuova sede della Lega a Tortolì.

Davanti al presidio una fila impenetrabile di agenti in assetto antisommossa contro i quali sono stati urlati insulti e offese.

Il leader della Lega è atteso venerdì a Cagliari per un vertice con la coalizione di centrodestra, e da quella riunione dovrebbe uscire il nome del candidato governatore, la cui indicazione spetta al Carroccio. In pole position c’è il senatore del Psd’Az Christian Solinas.

