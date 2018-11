Cabras non resterà sola nella battaglia che si annuncia lunga e irta di difficoltà per impedire che i sei Giganti di Mont’e Prama, attualmente esposti nel museo del paese, possano essere trasferite a Cagliari.

E per riportare, invece, “a casa” anche i 19 Giganti oggi ospitati al museo archeologico nazionale di Cagliari. A pochi giorni dalle dichiarazioni della direttrice del Polo museale della Sardegna Giovanna Damiani sulla necessità di riunire tutte le statue nel museo cagliaritano, il sindaco Andrea Abis ha già ottenuto la solidarietà e il sostegno convinto del commissario straordinario della Provincia di Oristano, del Comune di Oristano, dell’Unione di Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, dell’Unione di Comuni dei Fenici e dei tre consiglieri regionali eletti nell’Oristanese.

La parola d’ordine, hanno spiegato quasi in coro nel corso di una conferenza stampa, è impedire quello che sarebbe un vero e proprio “furto” ai danni non solo di Cabras ma di tutto il territorio. La prima mossa sarà quella di seguire l’esempio di Oristano e far approvare dai Consigli comunali delle due Unioni una mozione ad hoc: il resto sarà deciso nei prossimi giorni. Venerdì 23 intanto, il presidente della Giunta regionale Francesco Pigliaru visiterà il Museo di Cabras e ribadirà personalmente al sindaco del paese il sostegno della Regione per questa battaglia.

