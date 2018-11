A Olbia, a Nuoro e anche qui a Tortolì ho notato una cosa: ho visto tantissimi giovani di 14, 15 e 16 anni. Questo mi fa molto piacere, significa che stiamo seminando speranza”. Lo ha detto Matteo Salvini a Tortolì, in Ogliastra, terza tappa del suo tour in Sardegna. Il leader del Carroccio si trova nel centro della costa orientale per inaugurare la sede di Lega Ogliastra, dove ad attenderlo c’è una riproduzione in metallo ad altezza d’uomo del simbolo del partito, Alberto da Giussano.

