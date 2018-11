Un volo Air France partito da Parigi (Francia) e diretto a Amburgo (Germania), è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Amburgo a causa di fumo in cabina. Per cause ancora da accertarsi, il fumo si sarebbe sprigionato in cabina di pilotaggio dell’Airbus A318 durante l’atterraggio pianificato che è divenuto improvvisamente un atterraggio di emergenza intorno alle 17:41 di giovedì 22 novembre, così i piloti hanno chiesto autorizzazione nello scalo internazionale. Nessun ferito tra i 118 passeggeri, solo un grosso spavento e un sospiro di sollievo per essere tornati a terra sani e salvi. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il velivolo è poi stato trainato fuori dalla pista, che è rimasta chiusa per una ventina di minuti.

L’incidente ha provocato ritardi nel traffico aereo. L’allarme, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è scattato a causa di “fumo” all’interno della cabina di pilotaggio. Il team della manutenzione è al lavoro per stabilirne la causa.

