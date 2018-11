Le condizioni meteo non sono mai state troppo stabili. Benché l’Alta Pressione, tra l’altro proveniente dal nord Africa, abbia provato a prendere il sopravvento vi sono state non poche difficoltà indotte dall’ampia struttura depressionaria collocata a ridosso dell’Europa occidentale.

La si vede molto bene nell’immagine satellitare, opportunamente rielaborata, così come è possibile identificare altrettanto facilmente una serie di Alte Pressione che si estendono dal nord Europa fin verso il nord Africa (ovviamente la matrice è differente). Quest’ultima sta coinvolgendo maggiormente il Sud Italia ma non potrà espandersi più a nord perché gli impulsi perturbati riprenderanno il controllo delle operazioni.

Sulla nostra regione sta transitando parte del sistema nuvoloso associato a una prima perturbazione, nubi che coinvolgono principalmente i settori centro settentrionali ma che per il momento non determinano piogge. L’evoluzione meteo è destinata al maltempo nelle prossime 48 ore, quindi tra sabato e domenica, allorquando avremo un peggioramento diffuso e consistente. Peggioramento in più step, che tra l’altro si protrarrà probabilmente per tutta la prima metà della prossima settimana.

Sabato pomeriggio arriveranno i primi rovesci sull’algherese e il sassarese, in serata piogge ben più incisive dovrebbero farsi strada da sudovest verso nordest, attraversando tutta l’Isola. Domenica temporaneo miglioramento, in serata dovrebbe transitare un’altra forte perturbazione e anche stavolta impatterà i settori di ponente per poi attraversare l’intera regione. Localmente potrebbero abbattersi intensi rovesci, probabilmente anche qualche nubifragio.

Le temperature caleranno un po’ per via di nubi e precipitazioni e i venti saranno occidentali, ma non farà freddo ed anzi, le condizioni climatiche si manterranno tutto sommato gradevoli.

