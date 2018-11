“Abbiamo ereditato una condizione dei Centri per l’impiego scandalosa. In quattro anni abbiamo cambiato completamente la situazione e ora i nostri centri sono una eccellenza nazionale. Speriamo che l’Italia ci segua e che il Governo nazionale faccia quello che deve fare per ristabilire un clima di fiducia altrimenti è tutto inutile”. Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru a Oristano, dove ha inaugurato la nuova sede del Centro per l’Impiego di via Lepanto.

“Una sede che segna già un grosso passo avanti rispetto ai locali della vecchia sede ma che sarà comunque a tempo”, ha rivelato il direttore regionale dell’Aspal Massimo Temussi. Il direttore ha anche spiegato che entro il primo semestre del 2019 il Centro per l’impiego di Oristano sarà trasferito nella struttura del Centro di Formazione Professionale Giulio Pastore nella zona industriale dove sono in corso lavori di riqualificazione per poco meno di 500 mila euro.

