“Portar via ai mafiosi per restituire ai cittadini è una cosa che mi riempie il cuore, dalle ville dei Casamonica a Roma, alle ville agricole in Toscana o ad una villa a Palermo che verrà data a chi si occupa di bambini autistici. Ogni settimana mi ripropongo di restituire agli italiani quello che i mafiosi si sono fregati con la droga o con le armi”.

Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, subito dopo avere visitato a Villasimius (Cagliari) una villa confiscata alla criminalità organizzata e che diventerà un alloggio per i carabinieri.

Salvini, che era accompagnato dalla prefetta di Cagliari Romilda Tafuri, ha ricordato che sono “più di 20mila gli immobili che lo Stato ha portato via alle mafie. Di questi 15 mila sono stati già riassegnati”.

“Il calendario dice che o il decreto diventa legge entro il 3 dicembre o abbiamo perso mesi di lavoro inutilmente: ci sono centinaia di emendamenti delle opposizioni e io per carità quel decreto l’ho modificato più volte però ci rimane una settimana di tempo e siccome ci sono tanti provvedimenti che garantiscono più sicurezza agli italiani, prima diventa legge meglio è”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nella sua seconda giornata del tour in Sardegna, rispondendo ai cronisti sul voto di fiducia al dl sicurezza.

“C’è stato un incidente di percorso con il voto segreto, che io abolirei peraltro perché sarebbe giusto che gli italiani sappiano come i loro parlamentari votano – ha aggiunto – Non è stato il primo non è stato l’ultimo. Però la maggioranza è assolutamente compatta e io sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto in questi cinque mesi ma soprattutto – ha ribadito – sono orgoglioso di quello che faremo nei prossimi cinque anni”.

“Con la quota 100 saremo in grado di restituire la pensione a centina di migliaia di italiani e di liberare altrettanti posti di lavoro”, ha aggiunto”. Lo ha dichiarato Matteo Salvini a Cagliari, intervenendo alla presentazione del 34/o congresso del Psd’Az. “Qua sotto mi ha abbracciato un signore – ha raccontato – ‘ho 62 anni e 38 di contributi, sono un esempio di quota 100: grazie’, mi ha detto”.

“Grazie al Partito sardo d’Azione, dove c’è autonomia, identità e orgoglio la Lega c’è”. Ha esordito così, Matteo Salvini, alla presentazione del congresso Psd’Az a Cagliari. “Ringrazio i sardi perché non mi aspettavo una tale accoglienza, c’è aria di cambiamento – ha sottolineato il leader del Carroccio – ciò significa che la sinistra ha fallito, se toccherà a noi governare non possiamo permetterci di sbagliare”.

“Questo governo si impegna a non approvare alcun bilancio europeo se toglierà anche un solo centesimo all’agricoltura italiana e sarda”. Lo ha ribadito Matteo Salvini a Cagliari per la seconda giornata del suo tour in Sardegna. “Quello dei contributi europei all’agricoltura è un tema a me caro fin da quando ero parlamentare europeo – ha spiegato – una mia battaglia personale”.

