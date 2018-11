“La sanità, lo dico nel giorno dello sciopero dei medici, è uno dei temi che è stato peggio trattato a livello nazionale e sardo, dalle ultime amministrazioni e governi di sinistra perché si può tagliare su tutto ma non sul diritto alla salute”. Così a Cagliari il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla presentazione del congresso Psd’Az.

“Non si può tagliare in sanità specie in una terra come la Sardegna – ha aggiunto – dove ci sono tante difficoltà di spostamento e di infrastrutture ereditate da decenni di disattenzioni dell’Italia e dell’Europa”.

“Il discorso delle infrastrutture ci differenzia dai nostri alleati di governo del M5s con i quali sono comunque orgoglioso di amministrare questo Paese da cinque mesi. L’Italia e la Sardegna hanno bisogno di sì e di andare avanti e non di tornare indietro”. Lo ha detto Matteo Salvini a Cagliari, seconda e ultima giornata del suo tour nell’Isola.

“Esperienza e competenza sono fondamentali, ma non dobbiamo lasciare appiglio neanche a mezza discussione da parte degli altri sul fatto che le liste che sosterranno la Lega e il candidato governatore della Lega siano non trasparenti: di più, devono essere al di sopra di ogni sospetto”. Lo ha detto a Cagliari il leader del Carroccio, Matteo Salvini, intervenendo, durante la presentazione del congresso Psd’Az, in merito alla costruzione delle liste in vista delle regionali nel 2019.

“Oggi siamo qui a parlare di identità e tradizione, ma scopro che il tema di discussione è il Black Friday. Ho capito che se oggi non compri qualcosa sei uno sfigato. Magari non serve, ma ci si deve sentire parte di questa comunità che compra qualcosa, magari online e magari da una multinazionale americana che non paga le tasse in Italia. Bene, io dico che oggi compro qualcosa solo se mi serve”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a Cagliari per la seconda giornata del suo tour in Sardegna.

“Deluderò chi pensa che oggi porterò in dote il candidato governatore, visto che non arriva indicato né da Milano né da Roma, ma verrà espresso da Cagliari e dalla Sardegna”. Lo ha ribadito a Cagliari il leader della Lega, Matteo Salvini, che oggi ha incontrato la coalizione di centrodestra in vista delle elezioni regionali sarde di febbraio. “Io ritornerò solo per avvallare scelte prese dai sardi e per i sardi – ha spiegato – Son convinto che possa nascere una buona squadra, ho chiesto agli amici del tavolo di centrodestra di scommettere sul futuro”. Alla domanda dei cronisti se il senatore Lega-Psd’Az e segretario dei Quattro Mori Christian Solinas sia in pole position come aspirante presidente, il vicepremier ha tagliato corto: “sto apprezzando Christian in questi mesi per la sua attività parlamentare, ma da me non avrete una parola di più”.

“Non campo a pane e sondaggi, ma ne abbiamo fatto uno a livello regionale che resta chiuso nel mio telefonino e che è assolutamente insperato e incredibile”. Lo ha detto Matteo Salvini a Cagliari a proposito delle elezioni di febbraio in Sardegna. I consensi della Lega alleata con il Partito sardo d’Azione sarebbero in forte crescita.

