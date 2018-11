E’ saltato nei giorni scorsi, per lo sciopero degli avvocati, il processo a carico del consigliere regionale ex Uds ed ex sindaco di Buddusò, Giovanni Satta, che nel 2016 era stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Cagliari, per un presunto legame con una banda di trafficanti di droga italiani e albanesi. Oggi Satta è consigliere regionale del Psd’Az a fianco alla Lega del Ministro degli Interni Matteo Salvini.

Da qui la necessità di fare chiarezza sulla politica sarda, incapace di guardare oltre le solite facce che pur non essendo condannate sono “discutibili”. “Non fatemi commentare il passato delle persone che non conosco”. Questa la risposta di Salvini sul come valutasse avere un alleato della Lega sotto processo. Un rinvio a giudizio per traffico di droga non è un reato da derubricare ma deve vedere tutta la politica pronta a prendere le distanze. Per queste ragioni sarebbe opportuno che un Ministro degli Interni sappia con chi sedersi al tavolo durante le conferenze stampa, ma sappiamo anche che non sempre questo è possibile. Ora Matteo Salvini lo sa.

