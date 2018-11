“Oggi con Salvini anche il consigliere regionale rinviato a giudizio per traffico internazionale di droga”. È l’incipit di un post di Andrea Atzori, esponente regionale del Movimento 5 Stelle, riprendendo il video pubblicato da Cagliaripad oggi durante la conferenza stampa di Matteo Salvini a Cagliari:

“Quello evidenziato in foto è Giovanni Satta – scrive – ex sindaco di Buddusò e consigliere regionale del Psd’az, attualmente sotto processo per traffico internazionale di droga (fece il suo ingresso in Aula in un clima surreale, con il Consiglio regionale in assoluto silenzio, senza il tradizionale applauso dopo il giuramento e poche strette di mano dei colleghi). Per la Direzione distrettuale antimafia (Dda) sarebbe “un elemento di spicco di una vasta associazione a delinquere specializzata nel far arrivare in Sardegna droga proveniente dall’Olanda e dall’Albania, soprattutto eroina e cocaina, in particolare nelle zone di Olbia e, durante l’estate, nell’affollatissima Costa Smeralda”.

Agli altri imputati (11) che hanno chiesto e ottenuto l’abbreviato, la giudice ha inflitto condanne complessive per oltre un secolo, mentre altri quattro sono stato assolti perché il fatto non sussiste. Matteo Salvini ad una precisa domanda di un giornalista (di Cagliaripad, ndr) sull’opportunità che il ministro dell’Interno abbia delle buone compagnie, ha così risposto: “Non fatemi domande su cose che non conosco”. Così, oggi, a Cagliari, un ministro dell’Interno”.

