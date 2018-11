Un fiocco rosso campeggia sulla facciata della sede della Assl di Cagliari. Un gesto simbolico in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. È stato appeso questa mattina, in via Piero della Francesca a Selargius e resterà esposto sino al 25 novembre, data della celebrazione.

È solo una delle tante iniziative promosse a Cagliari della Ats. Il 23 novembre, dalle 17, rappresentanti della Assl sarnno presenti alla tavola rotonda aperta al pubblico in programma alla Mem dal titolo “La violenza contro chi assiste”. L’incontro è a cura dell’Ordine dei medici, Ufficio della Consigliera di Parità, Ordine degli Avvocati e Ordine degli Psicologi.

In questi giorni, poi, saranno distribuite shopper e brochure informative realizzate da Cittadinanzaattiva con il contributo dell’azienda sanitaria di Cagliari: una mappatura di tutti i servizi dedicati alle donne vittime di violenza in Sardegna, con i riferimenti telefonici e le mail di consultori, Centro donna, reparti di Ginecologia, servizi socio sanitari e centri antiviolenza a cui le donne possono rivolgersi nei momenti di difficoltà o ai primi segnali di allarme e di abuso.

