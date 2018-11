La Cgil nuorese si riunifica con quella Ogliastrina che, dopo 13 anni di autonomia ,torna al suo punto di partenza.

E’ Salvatore Pinna, già segretario della camera del lavoro di Nuoro, il segretario eletto nel primo congresso provinciale Cgil Nuoro-Ogliastra che si è svolto nei giorni scorsi a Villagrande. Una riunificazione avvenuta sulla base delle disposizioni nazionale del sindacato accolte dalla Cgil regionale. “Con la decisione della Cgil nazionale di riorganizzare il sindacato a livello territoriale abbiamo provveduto all’accorpamento delle camere del lavoro di Nuoro e Ogliastra – ha detto all’ANSA Pinna – Questo non significa un taglio dei servizi nell’area ogliastrina dove rimarranno aperti tutti i servizi attualmente operanti, compreso i servizi di patronato e di assistenza fiscale. Auspichiamo con questo nuovo corso, che si uniscano le forze per intensificare la rappresentanza di due territori difficili ed economicamente in difficoltà”.

Prima del congresso provinciale si sono tenuti i congressi territoriali di categoria che hanno eletto i nuovi segretari generali: Sandro Frotneddu (Funzione Pubblica), Domenica Muravera (Filcams), Emanuela Calvisi (Flai), Margherita Tola (Fiom), Vincenzo Rapuano (Scuola), Luigi Guiso (Fisac), Gianfranco Mussoni (Spi) e i nuovi coordinatori territoriali, Francesco Carzedda (Fillea), Franca Licheri (Slc), Giuseppe Porcu (Filt).

