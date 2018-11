“Metto la mia persona a disposizione della Sardegna e dei sardi”. Con queste parole il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha accettato l’invito da parte di sindaci e amministratori a guidare il centrosinistra per le regionali sarde di febbraio.

Lo ha fatto a Milis, nell’Oristanese, tra i tanti applausi di chi, ormai due mesi fa, gli aveva chiesto di scendere in campo per diventare il “sindaco della Sardegna”.

Non si tratta dell’investitura ufficiale a candidato governatore, che dovrà avvenire in un tavolo con la coalizione, ma la sua “disponibilità” è un grosso passo avanti nella scelta dell’aspirante presidente.

“Prima di sciogliere la riserva ritenevo che fosse necessario chiedere al governatore uscente, Francesco Pigliaru, quali intenzioni avesse per il futuro. E’ una questione di stile, garbo istituzionale e correttezza. E il presidente della Regione mi ha autorizzato a dire che non ha intenzione di ricandidarsi”. Lo ha detto Massimo Zedda a Milis, nell’Oristanese, dove tra gli applausi di sindaci e amministratori ha accettato di scendere in campo per le regionali di febbraio.

