“Se si tratta di risparmiare due milioni di euro di risorse pubbliche, è preferibile rinunciare a qualche settimana di campagna elettorale”.

Così Massimo Zedda, dopo aver accettato di scendere in campo per le regionali, sostenendo l’opportunità di accorpare le regionali, previste non ufficialmente per il 24 febbraio, con le elezioni suppletive per assegnare il collegio uninominale della Camera – lasciato libera dalle dimissioni del velista Andrea Mura (ex M5S), in programma il 20 gennaio.

“La questione – ha aggiunto a Milis, dove ha radunato amministratori locali e sindaci – gioca anche a nostro svantaggio: l’accorpamento non ci aiuta dal punto di vista del tempo perché i sondaggi valutano una flessione quotidiana di Lega e M5S. Quindi in teoria un mese in più servirebbe. Ma i calcoli più bassi non ci appartengono”.

