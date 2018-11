Sono due gli scialpinisti che si sono salvati dalla valanga che si è staccata da Punta Rognosa, sopra Sestriere. Sono stati loro a dare l’allarme al soccorso alpino, a cui hanno riferito di non aver visto altre persone coinvolte. Le loro condizioni di salute sono buone. “Allo stato attuale si presume che non vi siano persone travolte ma due elicotteri del 118 e una trentina di tecnici, comprese unità cinofile, stanno operando per bonificare la valanga” che è di grosse dimensioni”, precisa ancora il soccorso alpino. Nella zona si è verificata nelle scorse ore una abbondante nevicata, che a quota 2.500 metri ha portato fino a 80 centimetri di neve.

E’ una slavina di “medie dimensioni” quella che si è staccata da Punta Rognosa, a quota 3 mila metri sopra il Sestriere.

Commenti

comments