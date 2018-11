Una selezione di oggetti d’artigianato connotati dai colori rossoblù e col marchio ufficiale del Cagliari Calcio in vendita nel sito e negli store della società calcistica e in un corner dello shop ISOLA dell’aeroporto di Elmas: è il nuovo tassello nella collaborazione tra l’assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e il club di serie A per la promozione dell’artigianato sardo. Ciascun artigiano iscritto nella vetrina regionale on line potrà candidare una propria opera per il catalogo del merchandising.

Dovrà essere di colore rosso o blu o rossoblù, avere un prezzo di vendita al pubblico che si collochi in tre fasce di prezzo (39.90€ o 69.90€ o 99.90€), essere riassortibile entro cinque giorni lavorativi. I pezzi candidati passeranno al vaglio del direttore artistico del progetto Roberta Morittu e, se valutati positivamente, potranno ottenere il logo del Cagliari calcio ed entrare nei canali di vendita come prodotti ufficiali e numerati. La collaborazione col Cagliari è strategica, evidenzia Argiolas. “Dal 2015 – dice – l’assessorato utilizza la visibilità delle società sportive sarde di alto livello come veicolo di promozione delle nostre eccellenze.

Da tre anni, grazie al Cagliari Calcio, col marchio ISOLA pubblicizziamo in Italia e in Europa il nostro artigianato di qualità e gli artigiani che fanno parte della vetrina on line sull’artigianato artistico della Regione Sardegna. Adesso, un brand molto conosciuto della nostra isola diventa elemento di richiamo, promozione e commercializzazione per la qualità creativa degli artigiani sardi e la loro capacità di stare nel mondo contemporaneo con radici ben salde nella tradizione”. Il Cagliari avrà un ruolo attivo nello stand della Regione alla Fiera di Milano, dall’1 al 9 dicembre.

“Siamo orgogliosi di dare visibilità e comunicare a livello nazionale e internazionale un’eccellenza come quella dell’artigianato sardo – osserva il direttore generale del club, Mario Passetti – Il Cagliari Calcio è il miglior canale per raggiungere questo obiettivo con 250milioni di contatti stampa, 34 mln di spettatori annui nel Mondo in TV, 120 mln di contatti web”.

