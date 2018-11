L’azienda regionale dei trasporti (Arst) rinnova parte della sua flotta con 65 nuovi pullman consegnati a Nuoro. La cerimonia, alla quale erano presenti il presidente della Regione Francesco Pigliaru e l’assessore ai Trasporti Carlo Careddu, si è svolta a Pratosardo nella sede dell’Arst del capoluogo barbaricino, dove l’amministratore unico e il direttore di Arst Chicco Porcu e Carlo Poledrini, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu e il manager della Iveco Davide Pollano hanno partecipato al taglio del nastro.

“Non è un caso se abbiamo scelto Nuoro per la cerimonia di consegna – ha detto Chicco Porcu – Sentiamo fortissimo il ruolo sociale dell’accompagnare ogni giorno 60mila persone tra studenti e lavoratori nei vari territori dell’isola e partendo dalle zone della Sardegna più svantaggiate, come questa, vogliamo rimarcare il ruolo essenziale del trasporto pubblico anche nell’accompagnare i giovani studenti al loro futuro”. “I 65 nuovi bus Euro 6 sono il primo passo verso un rinnovo complessivo della flotta Arst – ha aggiunto Careddu – Sono in arrivo entro l’anno 150 milioni di fondi Cipe che consentiranno il rinnovo di tutta la flotta regionale con l’acquisto di 650 nuovi bus. E’ quasi pronto anche un bando per l’acquisto di 121 mezzi con 33 milioni di fondi Fsc, insomma sono in arrivo 900 bus per cui abbiamo a disposizione 200milioni”.

Dopo la cerimonia tutti su un pullman nuovo di zecca per l’inaugurazione. Il primo a salire il Presidente Pigliaru: “Il mondo è cambiato – ha spiegato – i giovani in tutto il mondo si muovono con il trasporto pubblico che deve essere all’altezza. Sono più pratici più affidabili e sicuri delle macchine. Con una chance in più sulla mobilità degli studenti vogliamo contribuire ad aggredire la dispersione scolastica, ma dobbiamo anche garantire ai sardi e ai turisti il diritto alla mobilità. E’ una grande scommessa, per vincerla le risorse ci sono”. “Oggi la giunta regionale ha voluto portare un segno di attenzione per le zone interne che hanno bisogno di investimenti nei trasporti, un settore che per noi rappresenta il futuro”, ha detto il sindaco Soddu.

Commenti

comments