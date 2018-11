“Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha già dimostrato di saper ben governare amministrazioni locali complesse e può diventare il vero sindaco della Sardegna, portando la sua esperienza di buon governo alla guida dell’Isola. Per questo motivo Italia in Comune plaude alla scelta di Zedda di mettersi a disposizione in vista delle prossime regionali”. Così in una nota congiunta il presidente Federico Pizzarotti e il coordinatore nazionale Alessio Pascucci.

“Sono contento per la discesa in campo di Zedda, sindaco pragmatico e capace – afferma Federico Pizzarotti – in Sardegna è il nome giusto per fermare il populismo e la destra sovranista. L’Italia ha bisogno di cambiare marcia e lo può fare proponendo serietà, pragmatismo e capacità amministrative al servizio della gente. Italia in Comune è al fianco di Zedda in questo nuovo percorso politico”.

“Italia in Comune sarà presente alle regionali sarde con simbolo e candidati a sostegno di Zedda, col quale il dialogo è già attivo da mesi”, afferma Pascucci che aggiunge: “Stiamo mettendo insieme una squadra di persone competenti che sia espressione diretta del territorio e non decisa nelle stanze dei partiti. Mai come ora servono candidature capaci di rappresentare le istanze dei territori in un momento storico in cui il governo decide di tagliare fondi per i servizi primari agli Enti Locali, mettendo in ginocchio i Comuni che sono invece la prima frontiera dello Stato e il primo luogo in cui i cittadini chiedono diritti e servizi”.

