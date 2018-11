Le ricerche condotte dal giornalista e scrittore Cosimo Filigheddu e dall’architetto e urbanista Sandro Roggio, durante la stesura del volume scritto a quattro mani e dedicato alla storia della demolizione della chiesa di Santa Caterina, hanno portato a un ritrovamento di grande valore: dell’edificio di culto demolito tra il 1853 e il 1856 e sostituito dal palazzo all’angolo tra piazza Asuni e largo Cavallotti, nel cuore della città storica, resta la cornice gotico-pisana di una finestra.

È stata individuata in un appartamento di quel palazzo, di proprietà del Comune di Sassari. “Stiamo considerando di escludere dal piano delle alienazioni l’appartamento, appartenente al lascito Tomé, optando per una destinazione istituzionale che possa preservare e valorizzazione quel bene culturale che è patrimonio della città”, dice il sindaco Nicola Sanna. Per l’assessore del Patrimonio, Simone Campus, “grazie alle ricerche dei due autori tra l’archivio e la biblioteca comunale, è possibile affermare che la finestra appartenga al primo impianto della chiesa duecentesca di Santa Caterina”.

Il libro di Filigheddu e Roggio si intitola “Buttate giù quella chiesa” ed è pubblicato da Edes. Sarà presentato martedì 27 novembre alle 17 nella sala conferenze della biblioteca comunale, in piazza Tola. Gli esperti Marisa Porcu Gaias e Giuseppe Zichi converseranno con gli autori.

