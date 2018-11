“Prima del nome del candidato alla presidenza della Regione parleremo di programmi”. Lo afferma Eugenio Zoffili, coordinatore della Lega in Sardegna, appena sbarcato a Cagliari per partecipare al congresso del Psd’Az, a proposito del nome del candidato alla presidenza della Regione sarda “in linea con il pensiero del mio segretario federale Matteo Salvini”.

Sul nome di Christian Solinas espresso stamani da Forza Italia? “In veste di coordinatore del tavolo del centrodestra – prosegue Zoffili – prendo atto che Forza Italia e un altro partito hanno espresso il nome di Christian Solinas come candidato alla presidenza”, spiega riferendosi all’investitura fatta stamani da Ugo Cappellacci, sul nome del segretario nazionale del Psd’Az.

“Il nome – ha proseguito Zoffili – uscirà dal tavolo degli 11 partiti che compongono l’alleanza di centrodestra, secondo le indicazioni del segretario Matteo Salvini. Prima però devo sentire i 35 coordinatori territoriali sardi della Lega, poi convocherò il tavolo, non prima di una decina di giorni perché la settimana prossima saremo impegnati alla Camera per il decreto ‘Sicurezza’. Dopo di che sentirò gli 11 partiti, convocando anche il gruppo di lavoro responsabile della stesura del programma. Solo a quel punto uscirà il nome del candidato. La prima fase dei lavori sarà dedicata alla discussione del programma, poi – ribadisce Zoffili – si parlerà di nomi”. Il primo punto all’ordine del girono sarà la ‘pulizia’ delle liste? “Assolutamente sì, ribadisco, come ha detto chiaramente Salvini ieri a Cagliari”.

Commenti

comments