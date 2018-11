L’Isola sarà, nelle prossime ore, tra le dirette interessate da una nuova fase di maltempo, pilotata da una depressione che dal Tirreno si sta dirigendo verso la Sardegna e l’Italia.

Sabato pomeriggio sono arrivati i primi rovesci sull’algherese e il sassarese, in serata piogge ben più incisive si sono fatte strada da sudovest verso nordest, attraversando tutta l’Isola. Questa mattina un temporaneo miglioramento, ma già dalle prossime ore dovrebbe transitare un’altra forte perturbazione, e anche stavolta impatterà i settori di ponente per poi attraversare l’intera regione.

Localmente potrebbero abbattersi intensi rovesci, probabilmente anche qualche nubifragio. Al sud, sul cagliaritano, la nuvolosità sarà compatta e darà luogo a piogge e rovesci che risultano intensi. Le temperature rimarranno stabili su Cagliari, con una minima di 10° gradi. Al centro e sui rilievi oltre 900 metri ci sarà la possibilità di vedere la neve, con temperature vicine allo 0°.

Le temperature caleranno un po’ per via di nubi e precipitazioni e i venti saranno occidentali, ma non farà freddo ed anzi, le condizioni climatiche si manterranno tutto sommato gradevoli.

