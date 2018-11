Ha aggredito violentemente con un pugno al volto uno studente cagliaritano di 18 anni, che si trovava lì in compagnia di alcuni amici. È successo intorno alle 3 di questa notte vicino alla discoteca Cocò. Protagonista un 30enne, risultato poi un sorvegliato speciale dalle forze dell’ordine.

A seguito del violento pugno il giovane è caduto rovinosamente al suolo, battendo la nuca e perdendo i sensi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno prontamente bloccato il 30enne. La vittima è stata soccorsa dagli amici e dai sanitari del 118 e trasportato in codice Rosso all’ospedale Brotzu.

Il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita a seguito di un grave trauma cranico. Anche l’aggressore è stato portato presso l’ospedale Marino per alcune lesioni alla mano a seguito del pugno Ora si trova agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima.

