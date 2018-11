“Oggi assemblea a Cagliari per parlare dell’Aias. Non mi sorprende vedere chi c’è in prima fila. Ma non mi interessano aspetti ideologici ma vorrei brevemente ricostruire i fatti su aspetti non contestabili”. Lo scrive sulla sua bacheca Facebook Luigi Arru.

“Sono diventato assessore alla sanità marzo 2014” continua la nota. “Prima non avevo mai avuto a che fare né con AIAS né con coloro che gestiscono. Ho a disposizione però verbale Prefettura di Cagliari, incontro (ennesimo) per raffreddare conflitto sindacale, marzo 2014. Nel verbale si parla di richiesta di 40 milioni di euro da parte AIAS. In prima fila nella foto ci sono coloro che hanno governato prima della Giunta Francesco Pigliaru”.

“Se i soldi erano dovuti perché non sono stati pagati?” si chiede Arru, in conclusione. “So che durante assemblea sono stato attaccato da un deputato che lavorava nel gabinetto di un assessore alla sanità giunta Cappellacci, a cui chiedo perché non sono stati pagati i 40 milioni causando mancato pagamento stipendi lavoratori? Possono rispondere pubblicamente invece di fare complottismo o attacchi personali?”

