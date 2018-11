Un’auto, condotta da un 38enne di Quartu Sant’Elena, sulla Ss131 all’altezza del Km.5.500, per cause in fase di accertamento si è scontrata con una piccola motoape a tre ruote, condotta da un 72 anne di Cagliari.

A causa del tamponamento, avvenuto con un forte impatto, il ciclomotore è stato scaraventato al di là della strada, superando addirittura la banchina.

Il conducente del ciclomotore è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

