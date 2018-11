Settimana positiva nel complesso per i segni d’Aria, con qualche contrattempo nel centro ma con totale relax nel weekend. L’amore sarà costellato da effusioni miste a discussioni dovute a questioni economiche e incomprensioni caratteriali. Un po’ di riposo a molti non farebbe male e aiuterebbe a prendere delle decisioni con maggiore lucidità. Tornano i dubbi e le indecisioni nei segni d’Acqua che hanno lasciato alle spalle crisi profonde e stanno attraversato un periodo decisamente migliore. Potranno esserci nuovi legami per chi ha intenzione di iniziare una nuova storia e non ci saranno difficoltà di rimpiazzo. Nel settore professionale ci sono cose nuove in fermento e nuovi ruoli da ricoprire, che porteranno guadagni e scatti di carriera. Migliora la comunicazione e il dialogo con i colleghi. Interessante è il cielo astrale dei Segni di fuoco, ai quali toccheranno rivincite e soddisfazioni. Tutte le iniziative in amore saranno premiate e molti decideranno di mostrare i veri sentimenti spinti da una forte passione. I progetti lavorativi potranno essere orientati verso nuove prospettive e molte difficoltà del passato potranno essere risolte. Situazione sentimentale protetta per i Segni di terra, che in questa settimana avranno molte cose da fare con la persona del cuore. Stelle favorevoli anche per chi viene da amori finiti male, il recupero è immediato e potranno nascere nuove storie. Il transito di Giove è favorevole anche nella sfera lavorativa e saranno in molti ad iniziare nuovi progetti. Insomma, l’inizio di dicembre non è poi così male e ci avvieremo verso una fine dell’anno con il cuore ricolmo di speranze. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: in questa settimana probabilmente vivrete qualche problema a livello amoroso a causa dell’opposizione di Venere. Qualcuno però può decidere di iniziare una nuova relazione, anche se sarete piuttosto dubbiosi sulla sincerità di un personaggio dalla doppia personalità. I single potranno fare delle buone conoscenze.

Lavoro: In campo professionale sono in arrivo delle buone giornate sia per chi ha già un lavoro che per chi ne è in cerca. Non sottovalutate le occasioni che vi si presentano. Per il resto la settimana vi vedrà abbastanza nervosetti ed impegnati in un sacco di faccende anche fuori dalla vostra portata.

Toro

Amore: in questa settimana avrete molte cose da fare, soprattutto nella parte centrale, quando la luna sarà nel segno. Per quanto riguarda l’ambito amoroso le stelle vi proteggono e anche chi ha chiuso una storia è in attesa di eventi. I single faranno nuovi incontri e saranno indecisi se iniziare o meno una nuova relazione.

Lavoro: In campo lavorativo qualcuno potrebbe esserci delle proposte interessanti. Il nuovo transito di Giove è favorevole per tutti coloro i quali vogliono iniziare un nuovo progetto. Bisogna però essere prudenti con la gestione del denaro, gli investimenti vanno verificati e tenuti sotto controllo. Occhio anche alle spese superflue.

Gemelli

Amore: settimana buona per il segno, nel weekend la luna vi favorisce. In amore potreste discutere a causa di questioni economiche e ci sono delle difficoltà di tipo caratteriale da superare. Molti del segno avranno però la testa tra le nuvole e questo impedirà di trovare soluzioni tempestive sui rapporti affettivi.

Lavoro: Per quanto riguarda l’ambito professionale con Mercurio in transito potreste vivere dei problemi a livello finanziario. Farete fatica a riprendere le redini di una situazione che vi trascinate da tempo, forse sarebbe meglio staccare un po’ la spina e farvi aiutare da qualcuno. Evitare reazioni esagerate, anche se sarà difficile mantenere la calma.

Cancro

Amore: L’oroscopo della settimana è molto interessante. Dal punto di vista sentimentale qualcuno sarà indeciso e non sa bene se iniziare una nuova storia sostituendo un amore del passato con uno nuovo. I single avranno bisogno di maggiori certezze e potranno stancarsi degli incontri occasionali.

Lavoro: La condizione astrologica è molto buona e vi consente di trovare soluzioni utili per migliorare la vostra situazione. Migliorate la comunicazione sul lavoro per avere la possibilità di essere inseriti nel team e procedere insieme ai vostri colleghi. Solo così potrete superare ogni difficoltà di relazionarvi con gli altri.

Leone

Amore: Non date troppa importanza a situazioni e persone del passato che vi hanno fatto soffrire. Chi non ha apprezzato il vostro valore vi sta già rimpiangendo. L’oroscopo della settimana è positivo e le iniziative in amore saranno premiate. Anche i single potranno dimostrare i loro sentimenti con maggiore passionalità.

Lavoro: Settimana vincente su tutti i fronti, anche se ci saranno delle difficoltà iniziali recupererete subito la fiducia voi stessi e potrete porre le basi per progetti importanti. Agite senza pensarci troppo e sfruttate ogni occasione per far decollare la vostra carriera.

Vergine

Amore: Settimana altalenante, qualcuno sarà deluso perché si aspettava maggiore sostegno da chi invece si è rivelato assente. Vivrete qualche momento sottotono, evitate di mettervi troppo in mostra e curate le ferite. I single saranno invece molto tolleranti e faranno buon viso a cattivo gioco.

Lavoro: In campo lavorativo Saturno vi protegge ma alcune soluzioni purtroppo tardano ad arrivare. Bisogna cercare di essere meno suscettibili nelle questioni di lavoro, le preoccupazioni crescono e possono mettere in difficoltà. Meglio trattenersi dal fare certe considerazioni ed avanzare critiche sull’operato degli altri.

Bilancia

Amore: In amore possono esserci delle nostalgie legate ad un amore del passato. Anche se Venere è nel segno, si tratta di una condizione momentanea e potranno esserci giorni in cui la tensione in coppia non mancherà di certo. I single dovranno prestare attenzione alle emozioni a breve termine che potrebbero non avere futuro.

Lavoro: La situazione astrale questa settimana si presenta favorevole per proseguire nelle iniziative e nei progetti intrapresi. Continuate per la vostra strada e anche se potranno esserci difficoltà con chi vi sta intorno non scoraggiatevi. I risultati arriveranno.

Scorpione

Amore: Buon periodo di intuizioni per il segno, con Marte favorevole ci saranno in ballo nuovi progetti sentimentali. Chi sta insieme da tempo, potrebbe proporre al partner di fare qualcosa di nuovo insieme. Per quanto riguarda i single Venere presto tornerà nel segno e potranno risolvere delle situazioni complesse.

Lavoro: Giove favorevole migliora i guadagni e in campo lavorativo è possibile che arrivino delle novità. Potranno esserci maggiori entrate e potrete risolvere difficoltà che risalgono al passato. E’ un ottimo momento per mettersi in gioco e per cercare proposte più vantaggiose per voi.

Sagittario

Amore: Con Giove sarete voi i protagonisti della scena. L’oroscopo della settimana indica che ci sarà un buon recupero e avrete modo di recuperare situazioni che ultimamente vi hanno causato disagio, anche in campo sentimentale. Anche i single potranno intrecciare nuove amicizie che saranno utili per il futuro.

Lavoro: Cambiare vita però non è facile all’ improvviso, ma i pianeti preannunciano cambiamenti radicali. Prendetevi il tempo per organizzare le vostre cose, ma cercate di affrontare tutto con il vostro solito ottimismo, che per fortuna non vi abbandona mai.

Capricorno

Amore: Se il dovere chiama non è detto che il cuore sia disposto. Questa settimana sarete combattuti e i vostri sentimenti saranno in conflitto con la ragione, creando delle difficoltà a cui non potrete sottrarvi. I single saranno portati a pensare che fare delle rinunce in amore possa aiutarli a stare meglio.

Lavoro: Sul lavoro ci saranno delle scelte da fare e potrete rivalutare dei progetti che non pensavate di portare avanti. Anche se probabilmente non sarete d’accordo su certe cose, evitate di scatenare polemiche inutili. Non servirebbe a migliorare la situazione.

Acquario

Amore: Potrete tirare un sospiro di sollievo da una situazione opprimente grazie ad un cielo favorevole e a Giove che promette pace e serenità. I nati del segno possono finalmente ripartire e superare blocchi e difficoltà che hanno riguardato l’amore. I single potranno fare incontri impensati e trovare anche l’anima gemella.

Lavoro: Nel lavoro alcune situazioni e progetti che avevate intrapreso si sono rivelati una delusione. I risultati non sono stati all’altezza delle vostre aspettative. Ora con Giove favorevole avete l’opportunità di recuperare, i guadagni sono migliori e ci saranno anche tante occasioni di successo.

Pesci

Amore: Potranno esserci discussioni importanti durante la settimana, probabilmente dovuti alla gelosia o a contrasti per il lavoro. In amore avete voglia di stare vicino alla persona lontana, avete bisogno di coccole e manifestazioni d’affetto proprio perché vi sentite agitati. Nuovi incontri per i single, crescono le amicizie e anche i flirt.

Lavoro: In campo lavorativo questa settimana vi sentirete sotto pressione, essere messi alla prova non è piacevole ma dovete cercate di mantenere le situazioni sotto controllo. Tuttavia, l’ottimo aspetto di Marte annuncia una grande energia, è arrivato il momento di dimostrare chi siete e quanto valete.

