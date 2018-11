Dopo il tour invernale, che toccherà l’Italia a febbraio (il 23 a Milano, il 24 a Padova), i Tears for Fears annunciano due date estive per il loro “Rule the world”: il 9 luglio alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma (dove tornano a più di 20 anni dall’ultima volta) e il 10 luglio a Piazza Napoleone al Lucca Summer Festival. Un ritorno del duo inglese atteso da più di un decennio. I Tears for Fears hanno conquistato l’Italia con hits storiche come “Shout”, “Sowing The Seeds of Love” and “Everybody Wants to Rule The World”. Ed è proprio “Rule The World” il titolo sia del Greatest Hits, che segna il ritorno discografico dei Tears For Fears dopo 13 anni, che del tour che riporterà sul palco Roland Orzabal (voce, chitarra, tastiera) e Curt Smith (voce, basso e tastiera).

