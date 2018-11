“Salvini in visita in Sardegna ha ribadito: le liste della Lega debbono essere assolutamente trasparenti e la pulizia delle liste è il primo argomento all’ordine del giorno”. E il Coordinamento Regionale della Sardegna del Movimento Nazionale per

la Sovranità appoggia la scelta del ministro dell’Interno e leader della Lega.

Lo fa con un comunicato e appello alle forze del centrodestra a firma del coordinatore regionale Silvio Meloni:”È essenziale che il Presidente della Regione venga scelto dai Sardi. Anche noi auspichiamo che sia il candidato Presidente che gli aspiranti Consiglieri siano portatori delle qualità indicate dal Vice Premier e Ministro degli Interni Matteo Salvini”.

