Incidente stradale questo pomeriggio in via Palestrina, a Cagliari.

Una Fiat Panda, guidata da un 70enne cagliaritano, fermo in via Palestriana, nello spostarsi da destra verso sinistra non si è accorto che sopraggiungeva da dietro una moto Honda. La Panda ha quindi urtato leggermente con il proprio spigolo anteriore sinistro il paragambe della moto, facendola rovesciare sull’asfalto.

Il conducente della moto, un 63enne di Cagliari, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge

