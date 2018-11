Urbano Cairo a Cagliari per vedere il suo Torino alla Sardegna Arena. Ma anche per affari.

L’editore presidente, a capo oltre che del club granata anche di Cairo communications e Rcs MediaGroup, ha incontrato a pranzo diversi imprenditori sardi.

Con lui c’erano tra gli altri i vertici o i rappresentanti di Pinna Formaggi, Nieddittas, gruppo Cellino, Unione Sarda, e altre importanti realtà isolane, come il Cagliari calcio, e le istituzioni, a partire dalla Regione con l’assessora al Turismo Barbara Argiolas. “Ho voluto unire l’utile al dilettevole – spiega Cairo all’ANSA – mi piaceva incontrare gli imprenditori cagliaritani ma anche di altre zone, sono venuti da Nuoro e Sassari. E ho trovato delle realtà importanti, con belle aziende che hanno voglia di fare e investire”.

Si è parlato degli investimenti in pubblicità delle aziende sarde in chiave nazionale. “Chi l’ha già fatto – sottolinea l’amministratore delegato di Cairo communications Uberto Fornara – ha avuto subito degli ottimi riscontri. Negli ultimi anni abbiamo scoperto realtà dinamiche con fatturati importanti”.

Fornara si è soffermato su La7. “Sta crescendo rispetto all’anno scorso del trenta per cento sul totale di ascolti al giorno e del 40 per cento sul prime time – ricorda l’ad – Ad ottobre siamo arrivati a più 40 al giorno e più 50 sul prime time. Siamo diventati la quinta rete in prime time superando Retequattro e adesso anche Italia Uno”.

