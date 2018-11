“Campo Progressista Sardegna esprime entusiasmo e piena soddisfazione per la disponibilità di Massimo Zedda, ad affrontare direttamente il prossimo difficile impegno elettorale per il Consiglio Regionale e la Presidenza della Regione. “. Lo scrive su Facebook il partito sulla pagina ufficiale.

“Un impegno verso gli altri. Verso le tante donne, i tanti giovani e meno giovani che guardano con speranza al futuro del popolo sardo. Un futuro molto diverso da questo presente. In Sardegna, le madri e i padri per le loro figlie e i loro figli chiedono la dignità di un lavoro, la possibilità economica di studiare e completare con profitto la propria istruzione, di crescere socialmente e di poter programmare liberamente la propria vita. Noi vogliamo partecipare attivamente allo sviluppo della nostra Comunità, a crescere con una nuova economia socialmente ed ecologicamente sostenibile.

“Per questo Campo Progressista Sardegna – continua la nota – non smetterà di perseguire l’unità delle forze democratiche, progressiste, di sinistra, indipendentiste e autonomiste. Non smetterà, neppure per un attimo, di rivendicare per il popolo sardo il diritto di riconoscersi anche come Nazione. Al contempo non rinuncerà alla battaglia politica per i diritti di tutte e tutti, oltre le differenze, verso una società capace di raccogliere in se la relazione positiva e pacifica tra appartenenti ad etnie e culture diverse, tra credenti e laici, promuovendo l’inclusione sociale. Da subito al “lavoro”, per la libertà, la giustizia sociale, contro ogni povertà, discriminazione ed emarginazione”.

